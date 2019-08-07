Названа дата похорон Вилли Токарева

Прощание и похороны известного шансонье Вилли Токарева пройдут девятого августа в Москве, точное место захоронения уточняется, заявил сын исполнителя.

«Похороны пройдут девятого числа, абсолютно точно подтверждаю, я уже в Москву приехал. И прощание тоже», - цитирует РИА Новости сына артиста Антона Токарева.

Он добавил, что сейчас есть несколько вариантов места захоронения - этим вопросом занимается супруга Вилли.

Напомним, шансонье Вилли Токарев скончался четвертого августа. Ему было 84 года. Токарев записал около 50 альбомов, был неоднократным обладателем премии «Шансон года». Среди его знаменитых хитов - «Небоскребы, небоскребы», «В шумном балагане», «Летят перелетные птицы».