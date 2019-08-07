Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа дата похорон Вилли Токарева

Дарья Муромова
16:49 07.08.2019
Сейчас есть несколько вариантов места захоронения - этим вопросом занимается супруга Вилли.
Названа дата похорон Вилли Токарева
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Прощание и похороны известного шансонье Вилли Токарева пройдут девятого августа в Москве, точное место захоронения уточняется, заявил сын исполнителя.

«Похороны пройдут девятого числа, абсолютно точно подтверждаю, я уже в Москву приехал. И прощание тоже», - цитирует РИА Новости сына артиста Антона Токарева.

Он добавил, что сейчас есть несколько вариантов места захоронения - этим вопросом занимается супруга Вилли.

Напомним, шансонье Вилли Токарев скончался четвертого августа. Ему было 84 года. Токарев записал около 50 альбомов, был неоднократным обладателем премии «Шансон года». Среди его знаменитых хитов - «Небоскребы, небоскребы», «В шумном балагане», «Летят перелетные птицы».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата07.08.2019, 17:04
Промах российских военных не помешал выиграть заезд на «Танковом биатлоне»
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата07.08.2019, 13:14
Небесный «Охотник»: кадры первого полета российского тяжелого беспилотника
Дата06.08.2019, 14:59
На Аляске нашли утонувшую 80 лет назад подлодку
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:47 В стране и мире
В Киргизии проводят операцию по задержанию экс-президента Атамбаева
17:30 В стране и мире
Видео
СМИ раскрыли подробности по делу об убийстве Михаила Круга
17:04 Армия
Видео
Промах российских военных не помешал выиграть заезд на «Танковом биатлоне»
16:49 В стране и мире
Названа дата похорон Вилли Токарева
16:45 Эксклюзив
Видео
Спасти, что осталось: наводнение в Тулуне глазами его жителей
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«ВКонтакте» добавила новую функцию
Видео
Тарантино назвал свой любимый советский фильм
«Тотальное уничтожение»: расшифрованы древние иероглифы майя о войне
Видео
Опубликовано новое видео с места массовой драки на рынке в Москве
Видео
«Индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны»: в ЦУМе вспоминают Вербер
На Украине заявили, что не могут выпускать самолеты без российских комплектующих
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.