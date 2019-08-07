Кремлевский комбинат подал в суд на Киркорова

ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на поп-короля Филиппа Киркорова. Соответствующий иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы.

С артиста хотят взыскать 82 тысячи рублей. По имеющимся данным, Киркоров не перечислил оплату за питание труппы певца перед концертом в Кремле еще в прошлом году.

На выплату долга отводился год, однако сумма на счет комбината питания так и не поступила.

Иск принят к рассмотрению в упрощенном порядке. Стороны не вызываются в суд. Все документы будут переданы в письменном виде, уточняет РИА Новости.