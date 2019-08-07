Суд удовлетворил ходатайство Пирумова об УДО

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-заместителя министра культуры Григория Пирумова по так называемому первому делу реставраторов. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе суда.

Срок отбывания наказания Пирумова истекает 15 сентября. Теперь бывший чиновник, который является фигурантом еще одного дела о крупных хищениях, может ходатайствовать об изменении меры пресечения. Суд последний раз продлевал ему срок содержания в СИЗО до 16 августа.

Фигуранты первого «дела реставраторов» из Министерства культуры и бизнеса во главе с Пирумовым совершили хищения свыше 100 миллионов рублей на проектах реставрации Музея космонавтики в Калуге, Новодевичьего монастыря в Москве и прочих объектов. Осенью 2017 года суд назначил Пирумову 1,5 года колонии и тут же отпустил, зачтя время, которое было проведено им в СИЗО.

Генеральная прокуратура дважды обжаловала приговор, в январе этого года, несмотря на то, что Пирумов полностью возместил ущерб, суд увеличил срок до трех лет; первая апелляция привела к увеличению штрафа - с 300 тысяч до 1 миллиона рублей.