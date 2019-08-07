«ВКонтакте» добавила новую функцию
Нововведение скоро появится в обновленной версии мобильного приложения.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Социальная сеть «ВКонтакте» ввела стикер «Музыка» в историях. Об этом говорится в сообщении в официальной группе.
«Прикрепите новый стикер "МУЗЫКА", выберите песню из каталога и отметьте нужный фрагмент. Вы можете танцевать, подпевать кумирам и добавлять саундтреки к любым моментам», - сообщили в пресс-службе соцсети.
Пользователи также смогут делиться музыкой, прикрепляя значок в своих видео, а их подписчики - сохранять треки себе в альбом.
Нововведение скоро появится в обновленной версии мобильного приложения.