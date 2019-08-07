Роспотребнадзор назвал главные места обитания клещей в Москве

В Роспотребнадзоре назвали места в Москве, где в наибольших количествах обитают клещи. Это «новая Москва», лесопарки «Лосиный остров» и «Серебряный бор».

В среднем число укусов в текущем году не превышает среднего показателя. Как добавили в ведомстве, москвичи также часто «привозят» клещей из летних оздоровительных учреждений и зон отдыха в Подмосковье.

Отмечается, что ряд территорий столицы были обработаны против опасных животных.

В Роспотребнадзоре напоминают: чтобы обезопасить себя от энцефалита, при выезде на природу следует надевать закрытую одежду и головные уборы. Более того, не стоит забывать о существовании вакцины против заболевания.