ФСИН РФ проверит данные об организации пыток заключенных в СИЗО в Колпино

ФСИН России проведет проверку по факту публикации в Сети видео, на котором показано применение физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1 по Санкт-Петербурге (Колпино).

В случае подтверждения информации данные проверки будут направлены в следственные органы для принятия дальнейших решений.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором видно, как мужчину, лежащего поперек кровати, избивают палкой. По данным СМИ, заключенных пытают, избивают и насилуют так называемые «заключенные-активисты», которые в обмен на льготные условия отбывания наказания выполняют поручения администрации по «организации и проведению пыток».