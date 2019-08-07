Несуществующий по документам младенец умер в сочинской больнице

В одной из больниц Сочи скончался младенец, родители которого увлеклись духовными практиками и не стали ни регистрировать, ни оказывать соответствующую медицинскую помощь ребенку.

Семейная пара переехала из Москвы в сочинский поселок два года назад. В 2017 году они заселились в частный дом, взятый в аренду.

Пара познакомилась более пяти лет назад: мужчина работал в рекламном бизнесе, а женщина занималась фотопечатью. После свадьбы супруги поменяли сферу деятельности и стали заниматься духовными практиками.

В 2018 году женщина забеременела. Но наблюдаться у врачей она отказалась, а рожать решила сама - дома, сообщается на сайте «Комсомольской правды».

Ребенок родился в апреле 2019 года, роды принимал супруг. Мальчика кормили грудным молоком, но на учет в поликлинику не ставили - по документам его не существовало.

Первые два месяца все было нормально, как утверждают супруги, но 23 июня ребенок впал в сонное состояние - спал около 16 часов в сутки. А несколько позже он стал резко терять в весе. Лишь через некоторое время родители решили обратиться к официальной медицине и отвезти сына в больницу. Ребенка сразу положили в реанимацию. За жизнь ребенка боролись врачи, но через некоторое время мальчик скончался, так и не придя в сознание.

Теперь инцидент расследуют правоохранительные органы. По данным издания, на пару собираются завести уголовное дело.