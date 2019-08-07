Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

Масштабная драка со стрельбой и поножовщиной произошла на улице Болотниковской рядом с Москворецким рынком.

В результате инцидента один человек получил ранение, он госпитализирован. В Сети появились кадры потасовки. На записи видно, как несколько людей выбежали на проезжую часть и принялись выяснять отношения на кулаках, затем драка продолжилась на обочине. Несколько участников конфликта скрылись на автомобиле с места происшествия.

Полиция разыскивает злоумышленников. По предварительным данным, в драке участвовали более 30 работников Москворецкого рынка. Обстоятельства произошедшего выясняются.