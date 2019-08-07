Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Один человек, по предварительной информации, получил огнестрельное ранение после драки.
© Видео: ""112", rusvesna. su1945 © Фото: "112"
Масштабная драка со стрельбой и поножовщиной произошла на улице Болотниковской рядом с Москворецким рынком.
В результате инцидента один человек получил ранение, он госпитализирован. В Сети появились кадры потасовки. На записи видно, как несколько людей выбежали на проезжую часть и принялись выяснять отношения на кулаках, затем драка продолжилась на обочине. Несколько участников конфликта скрылись на автомобиле с места происшествия.
Полиция разыскивает злоумышленников. По предварительным данным, в драке участвовали более 30 работников Москворецкого рынка. Обстоятельства произошедшего выясняются.