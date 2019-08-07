Киллеру Таганской ОПГ вынесен приговор

Суд Москвы приговорил к 19 годам лишения свободы штатного киллера Таганской ОПГ Марата Янбухтина, который в 2017 году застрелил адвоката Наталью Вавилину в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.

Осужденного определят в исправительную колонию строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Приговор вынесен на основании решения присяжных, которые признали его в нескольких преступлениях.

«Следствием и судом установлено, что в начале 2017 года Янбухтин, являясь активным участником одной из московских преступных группировок, согласился совершить убийство 40-летней женщины, имевшей статус адвоката. С целью реализации своего преступного умысла, получив от заказчика всю необходимую информацию, вечером 26 апреля 2017 года обвиняемый проследовал за адвокатом в подъезд одного из жилых домов по Алтуфьевскому шоссе города Москвы и произвел в нее не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных огнестрельных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествий», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Янбухтина также признали виновным в мошенничестве. С 2011 по 2017 годы он получил более полумиллиона рублей в виде пенсии на основании нелегальных документов.

Расследование уголовного дела относительно заказчика убийства Вавилиной продолжается.