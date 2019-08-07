Моника Левински стала продюсером сериала об импичменте Билла Клинтона

Бывший стажер Белого дома Моника Левински станет продюсером нового сезона сериала «Американская история преступлений», речь в котором пойдет о сексуальном скандале с ее участием, который практически закончился импичментом Билла Клинтона.

Режиссером картины выступает Райан Мерфи. Как рассказала Левински, принять участие в проекте ее убедил подход Мерфи давать «право голоса тем, кого ранее игнорировали».

«Я благодарна за рост, которого удалось достигнуть в обществе, который позволяет таким людям, как я, обрести право голоса. Это не только моя проблема. Влиятельные люди, часто мужчины, постоянно используют в своих интересах тех, кто подчиняется им», - рассказала экс-стажер Белого дома Vanity Fair.

Сериал будет поставлен по мотивам книги Джеффри Тубина «Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента».

Роль Левински исполнит Бини Фельдштейн. Кто воплотит на экране чету Клинтонов, пока не известно.