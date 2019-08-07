Глава Ставрополья попросил включить край в программу нацпроекта

Глава Ставрополья Владимир Владимиров попросил президента России Владимира Путина о поддержке идеи включения региона в нацпроект экспортоориентированности как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод.

Во время разговора с лидером страны Владимиров рассказал о сложностях, связанных с системой канализационных очистных сооружений.

«Есть небольшая проблема, связанная с тем, что мы уже полностью заперли систему канализационных очистных сооружений по Кавказским Минеральным Водам. Фактически три города: Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. Я сегодня не могу давать им разрешение на крупное строительство, потому что у меня нет возможности. Действующий коллектор, а у меня из этих городов уносится немного в Предгорный район, очистные сооружения стоят, - полностью заперт», - заявил Владимиров.

Именно с этим связана просьба губернатора Ставрополья включить край в нацпроект как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод. Полная стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Также Владимиров отметил увеличивающийся интерес к курортам со стороны российских и иностранных туристов. Он добавил, что в этом году курортный сбор удалось поднять до 300 миллионов, а в прошлом было лишь 184. Эти деньги вкладываются в инфраструктуру.