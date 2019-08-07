Голливудский режиссер Квентин Тарантино назвал свой любимый советский фильм.

По признанию деятеля культуры, более всего ему запомнилась приключенческая лента Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». В этом он признался на пресс-конференции в Москве, проводившейся перед премьерой картины режиссера «Однажды... в Голливуде».

«В начале 70-х по телевизору довольно часто крутили "Человека-амфибию" - в дублированной версии. Я не знал, что это русский фильм, но он мне очень нравился», - отметил Тарантино.

Именно к этой картине режиссер мог бы сделать отсылку в каком-нибудь своем фильме.

Накануне министр культуры РФ встретился с Квентином Тарантино, показал ему Кремль, а также подарил режиссеру издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах».