Миф развенчан: кофе не влияет на качество сна

Американские ученые изучили влияние никотина, алкоголя и кофеина на сон. Согласно выводам специалистов, употребление чая или кофе за четыре часа до сна не оказывает негативного влияния на человека, никотин при этом повышает риск бессонницы.

В исследовании принимали участие 785 человек, за их состоянием наблюдали на протяжении более пяти тысяч дней.

Участники эксперимента фиксировали в дневник количество выпитых алкогольных и кофеиносодержащих напитков, а также число выкуренных перед сном сигарет, сообщает научное издание Sleep.

Исследователи отмечают, что в эксперименте не были учтены индивидуальные особенности, которые могут влиять на качество сна.