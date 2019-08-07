СМИ: подозреваемый в убийстве Михаила Круга признался в преступлении

Киллер Александр Агеев из банды «Тверских волков» признался в причастности к убийству шансонье Михаила Круга, погибшего в 2002 году.

По информации канала Mash, именно Агеева привозили в Тверь для проведения следственного эксперимента в доме Круга.

Сам Агеев сейчас отбывает пожизненное наказание в тюрьме. Он был вторым человеком, который забрался в дом шансонье в день его смерти, наряду с покойным Дмитрием Веселовым, которого считают исполнителем убийства.

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«Кроме того, в Тверь доставили еще одного киллера - одного из лидеров боевого крыла банды "Волков" Александра Осипова. Считается, что он причастен к убийству Веселова. В прошлом Агеева уже подозревали в резонансном нападении - он якобы рассказал, где похоронен убийца Круга. Но вот признательных показаний пока не было», - говорится в сообщении канала.

Напомним, двое злоумышленников ночью 30 июня 2002 года забрались в загородный дом Круга, который находится в Тверской области. Вместе с ним в здании находились его жена, теща и трое детей. Круг получил два тяжелых ранения, а теща - телесные повреждения. Остальные не пострадали. На следующее утро Круг умер в больнице.