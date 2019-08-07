Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе

Напомним, что Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 48,2 миллиона рублей в феврале 2018 года. Бывшего губернатора Кировской области признали виновным по двум эпизодам взятки. Политика задержали в 2016 в момент получения взятки.

«В связи с многочисленными угрозами, поступающими в последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег, мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении», - рассказала Екатерина в своем Instagram.

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