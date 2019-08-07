Крупный пожар в битумном хранилище в Дзержинском: кадры с места

В подмосковном Дзержинском в битумном хранилище на площади 166 квадратных метров произошел крупный пожар. Об этом рассказали «Звезде» в МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13.06 по местному времени.

«По предварительным данным, пострадавших нет», - рассказали «Звезде» в МЧС.

Всего к тушению масштабного пожара привлекли 30 человек и девять единиц техники.