Крупный пожар в битумном хранилище в Дзержинском: кадры с места
При происшествии никто не пострадал.
© Видео: Типичный Дзержинский, ВКонтакте © Фото: Денис Ахмадеев, ВКонтакте
В подмосковном Дзержинском в битумном хранилище на площади 166 квадратных метров произошел крупный пожар. Об этом рассказали «Звезде» в МЧС по Московской области.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13.06 по местному времени.
«По предварительным данным, пострадавших нет», - рассказали «Звезде» в МЧС.
Всего к тушению масштабного пожара привлекли 30 человек и девять единиц техники.