Торжественный молебен прошел в Успенском кафедральном соборе Астраханского кремля. Военные радиотехнического отряда и бригады надводных кораблей Каспийской флотилии поклонились Главной иконе ВС РФ «Спас Нерукотворный» в Астрахани.

Также поклониться иконе пришли члены семей военнослужащих и прихожане собора. Икона и святые мощи будут в храме до 13 августа, после чего ее перевезут в ЦВО.

Напомним, икона начала свое «путешествие» по российским городам с Севастополя, где в Херсонесе принял крещение князь Владимир. Закончит свой путь «Спас Нерукотворный» в Москве в Главном храме ВС РФ в 75-ю годовщину Великой Победы.

Всего в рамках принесения иконы она преодолеет более 57 тыс. км по воздуху, земле и воде. Ее увидят жители в более чем 120 городах и в 300 воинских частях.