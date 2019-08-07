США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя

Испытания мощнейшего в своей истории гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД), созданного американской компанией Northrop Grumman, провели военно-воздушные силы США. Испытания машины прошли на авиабазе Арнольд в штате Теннесси.

Как пишет The Drive, в ходе тестов силовой агрегат проработал в целом 30 минут и при этом развил максимальную тягу 58 килоньютонов, что отвечало бы скорости в 4 числа Маха.

Длина протестированного агрегата составляет 5,5 м, что соответствует стандартному размеру двигателя истребителя.

Издание отмечает, что двигатель похожих размеров F110-GE-129, разработанный General Electric для американского истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, способен развивать тягу до 133 килоньютонов. Поэтому на его фоне результат Northrop Grumman выглядит не так впечатляюще.