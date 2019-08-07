В подмосковном Дзержинском в битумном хранилище произошел пожар. Об этом рассказали «Звезде» в МЧС по Московской области.

«В 13.06 по местному времени поступило сообщение о возгорании в битумном хранилище по адресу: городской округ Дзержинский… площадь сейчас составляет 166 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет», - заявили в ведомстве.

Всего к тушению пожара привлекаются 30 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 2 единицы техники.