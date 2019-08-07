В МЧС рассказали о сносе аварийных жилых домов в Тулуне

После наводнения в Тулуне Иркутской области во дворах до сих пор стоит вода, затоплены подвалы домов. В городе, который сильнее всего пострадал от двух волн паводка, проживало около 40 тысяч человек. Затопленными в Тулуне оказались около 900 домов. Сейчас их разбирают сотрудники МЧС и военные. Привлечена гражданская техника.

«Мы приезжаем и только по согласованию с хозяином дома начинаем рушить. Для начала имущество помогаем вытаскивать, какие-то нужные вещи, которые остались, погрузить, а потом рушим, в КамАЗы и вывозим. Все дома, которые стоят, попросили не сносить», - рассказал «Звезда» сотрудник МЧС РФ Сергей Ященков.

На части домов и гаражей люди оставляют свои номера телефонов и надписи: «Не трогать». Это значит, что, когда на место приедут сотрудники МЧС или военные, они позвонят, уточнят необходимость сноса или договорятся о вывозе ценных вещей.

Город Тулун почти полностью ушел под воду, когда река Ия вышла из берегов во время паводка. На месте сейчас продолжают работать сотрудники МЧС и военные. Они устраняют последствия паводка, разбирают завалы, а также доставляют пострадавшим продукты и бытовую химию. Военные химики проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний и проводят дезинфекцию строений.