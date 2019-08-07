В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Зеленского

Владимир Путин поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится на сайте Кремля.

Во время обсуждения проблематики урегулирования на юго-востоке Украины президенты акцентировали важность неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.

Путин отметил, что для деэскалации конфликта, прежде всего, нужно исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, которые приводят к жертвам среди мирного населения.

«Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса», - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Также отмечена необходимость диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы.

Путин и Зеленский обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате» и работу по возвращению удерживаемых лиц.

Разговор между лидерами двух государств состоялся по инициативе украинской стороны.

Президенты уже проводили телефонные переговоры в июле. Тогда они обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.