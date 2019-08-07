СК РФ начал проверку по факту смертельного ДТП с автобусом в Долгопрудном

Следственные органы главного следственного управления СК РФ организовали доследственную проверку по факту смерти двух человек в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Долгопрудном. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Организовано проведение доследственной проверки следователем с участием специалистов, проводится осмотр рейсового автобуса. Запрошена информация о водителе и о прохождении им соответствующего осмотра перед выходом в рейс. Кроме того, будет изучена документация на рейсовый автобус», - сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По результатам следственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, трагедия случилась на Лихачевском проспекте. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. После этого автобус потерял управление и совершил выезд на тротуар, наехав на двух прохожих.