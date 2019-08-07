Сестра Эмина Агаларова попала в ДТП

Сестра российского певца и первого вице-президента группы компаний Crocus Group Эмина Агаларова Сабина попала в ДТП на своем Bentley. Авария произошла в Москве на пересечении улицы Обручева с Профсоюзной улицей.

Женщина двигалась на люксовой иномарке по своей полосе, а когда остановилась на красном свете, в ее машину влетела «Газель». Сабина утверждает, что водитель отечественного автомобиля не виноват - в него сзади врезался грузовик.

По словам Агаларовой, человек, сидевший за рулем фуры, перепутал зеленую стрелку светофора с основным сигналом. В дорожной аварии никто не пострадал, пишет сайт «Комсомольской правды».