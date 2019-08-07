Владимир Зеленский проводит экстренное совещание из-за гибели украинских военных на Донбассе
Военные разведчики и представители Генштаба ВСУ вызваны на совещание к президенту Владимиру Зеленскому из-за гибели четырех военных в Донецкой области.
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Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
В совещании принимают участие начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, а также представители военной разведки, сообщает УНИАН.
Накануне украинское минобороны сообщило, что возле города Павлополь Донецкой области погибли четверо военнослужащих ВСУ. После этого Владимир Зеленский призвал лидеров стран Нормандской четверки ускорить проведение встречи по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.