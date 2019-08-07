Опубликованы кадры последствий смертельного ДТП в Долгопрудном

В подмосковном городе Долгопрудном на Лихачевском проспекте произошло ДТП: водитель автобуса совершил выезд на тротуар, где в этот момент проходили два пешехода. Прохожие погибли на месте.

«Звезда» публикует кадры последствий происшествия. На них видно, что автобус стоит возле строительного ограждения, возле него лежит тело жертвы ДТП, на месте работают экстренные службы.

Сейчас водитель автобуса и еще одна пассажирка находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.