Названо имя киллера, подозреваемого в убийстве Михаила Круга

В рамках расследования уголовного дела об убийстве шансонье Михаила Круга стало известно имя подозреваемого убийцы.

Как пишет Tverigrad.ru, 6 августа в доме российского музыканта следователи провели эксперимент. Они оцепили дом и попросили сестру Круга покинуть на время здание. Сотрудники СКР по Тверской области привезли причастного к убийству шансонье мужчину.

Оказалось, что это был киллер банды «Волков» Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение за «зверства», которые он делал с конца 1990-х до середины 2000-х годов со своими коллегами.

По данным источника издания, Агеев вместе с другим человеком (Дмитрием Веселовым) забрался в дом Михаила Круга.

В Тверь доставили еще одного киллера, отбывающего пожизненное заключение, Александра Осипова, одного из лидеров боевого клана банды «Волков». Он фигурировал в расследовании дела об убийстве Круга как застреливший Дмитрия Веселова человек. По предварительным данным, Осипов признался в его убийстве в начале марта 2003-го. Его тело нашли только спустя 9 лет. Дмитрий Веселов перед этим сознался в убийстве Михаила Круга.

Правоохранительные органы провели следственные действия с подозреваемым в налете на дом шансонье в ночь на 1 июля в 2002 году, после которого Круг умер в больнице от огнестрельных ранений. До сих пор полиция не назвала ни исполнителей, ни возможных заказчиков убийства музыканта.