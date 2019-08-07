В Сети появилось видео с пытками заключенных в СИЗО в Колпино

Видео с издевательствами над заключенными в СИЗО-1 по Санкт-Петербургу (Колпино) появилось в Сети. Ролик и обращение с призывом пресечь практику пыток опубликовал портал Gulagu.net. На размещенных кадрах видно, как одного из заключенных избивают палкой.

«В адрес Gulagu.net поступили сообщение, фото, аудио и видеофайлы, которые доказывают наличие в ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Колпино) "пресс-хат", функционирующих по указанию заместителя начальника СИЗО по оперативной работе Ильина Никиты Сергеевича и начальника СИЗО Владимира Ивлева, под контролем начальника ГОУ ФСИН России Гнедова и первого заместителя директора ФСИН А.А.Рудого», - говорится в заявлении на сайте Gulagu.net.

Сообщается, что в СИЗО были созданы три камеры, в которых проживают «заключенные-активисты», которые в обмен на льготные условия отбывания наказания выполняют поручения администрации по «организации и проведению пыток». Путем издевательств они принуждают остальных заключенных отказываться от жалоб и вымогают у них денежные средства.

«Как сообщает источник, активисты избивают заключенных, пытают их, угрожают их изнасиловать, насилуют, отбивают им внутренние органы и нижнюю часть спины, превращая ее в одну сплошную гематому», - говорится в заявлении Gulagu.net.

Добавлено, что пытки снимаются на телефон, а видео служит отчетом об исполнении поручений.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, который стал автором заявления, призвал провести проверку в СИЗО-1, установить все обстоятельства произошедшего и принять меры по раскрытию всех фактов пыток, а также рассмотреть вопрос об увольнении всех причастных лиц.