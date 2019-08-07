Опубликован момент смертельного ДТП с автобусом в Долгопрудном

Момент ДТП с рейсовым автобусом в городе Долгопрудном попал на уличные камеры видеонаблюдения. Судя по видеозаписям, водитель автобуса внезапно потерял управление и совершил выезд на тротуар, где в этот момент проходили два пешехода. Прохожие погибли на месте.

Напомним, трагедия случилась на Лихачевском проспекте. Обстоятельства ДТП выясняются. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.

В настоящий момент водитель автобуса и еще одна пассажирка находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.