Опубликован момент смертельного ДТП с автобусом в Долгопрудном
На кадрах видно, что автобус потерял управление, после чего совершил выезд на тротуар.
© Видео: LifeShot © Фото: LifeShot
Момент ДТП с рейсовым автобусом в городе Долгопрудном попал на уличные камеры видеонаблюдения. Судя по видеозаписям, водитель автобуса внезапно потерял управление и совершил выезд на тротуар, где в этот момент проходили два пешехода. Прохожие погибли на месте.
Напомним, трагедия случилась на Лихачевском проспекте. Обстоятельства ДТП выясняются. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.
В настоящий момент водитель автобуса и еще одна пассажирка находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.