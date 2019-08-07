Погодный коллапс: мощный ветер и проливные дожди обрушатся на Москву

В четверг в столицу придут сильные дожди. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В четверг начнутся фронтальные дожди, связанные с прохождением атмосферных фронтов. Они начнутся завтра вечером после 18 часов, в ночь на пятницу они будут усиливаться, и циклон покинет столичный регион только в пятницу к вечеру. За этот процесс на Москву может выпасть до половины месячной нормы осадков», - рассказала она.

В утренние часы будут наблюдаться резкое падение атмосферного давления, а позже будет наблюдаться рост. Это станет причиной довольно сильного ветра, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

По словам синоптика, не исключено, что девятое августа окажется самым дождливым и ветреным днем за месяц.