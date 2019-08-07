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Погодный коллапс: мощный ветер и проливные дожди обрушатся на Москву

Александра Арсентьева
12:28 07.08.2019
Девятое августа окажется самым дождливым и ветреным днем за месяц.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В четверг в столицу придут сильные дожди. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В четверг начнутся фронтальные дожди, связанные с прохождением атмосферных фронтов. Они начнутся завтра вечером после 18 часов, в ночь на пятницу они будут усиливаться, и циклон покинет столичный регион только в пятницу к вечеру. За этот процесс на Москву может выпасть до половины месячной нормы осадков», - рассказала она.

В утренние часы будут наблюдаться резкое падение атмосферного давления, а позже будет наблюдаться рост. Это станет причиной довольно сильного ветра, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

По словам синоптика, не исключено, что девятое августа окажется самым дождливым и ветреным днем за месяц.

«В выходные не будет таких значимых дождей, ветер будет более спокойным, прогнозы на вторую половину августа более благодушные, температура будет около климатической нормы, и таких катаклизмов в виде сильных ливней пока не прогнозируется», - сказала Позднякова.

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