Погодный коллапс: мощный ветер и проливные дожди обрушатся на Москву
В четверг в столицу придут сильные дожди. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
«В четверг начнутся фронтальные дожди, связанные с прохождением атмосферных фронтов. Они начнутся завтра вечером после 18 часов, в ночь на пятницу они будут усиливаться, и циклон покинет столичный регион только в пятницу к вечеру. За этот процесс на Москву может выпасть до половины месячной нормы осадков», - рассказала она.
В утренние часы будут наблюдаться резкое падение атмосферного давления, а позже будет наблюдаться рост. Это станет причиной довольно сильного ветра, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
По словам синоптика, не исключено, что девятое августа окажется самым дождливым и ветреным днем за месяц.
«В выходные не будет таких значимых дождей, ветер будет более спокойным, прогнозы на вторую половину августа более благодушные, температура будет около климатической нормы, и таких катаклизмов в виде сильных ливней пока не прогнозируется», - сказала Позднякова.