Минобороны РФ: к режиму перемирия в Сирии присоединились 4 населенных пункта
К режиму прекращения боевых действий за минувшие сутки присоединились населенные пункты Шхиль, Южный, Шхиль, Эль-Бсера и Эль-Брега Дейр-Эз-Зор.
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В провинции Дейр-Эз-Зор к режиму прекращения боевых действий присоединились четыре населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, достигло 2,551 тысяч», - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского военного ведомства в среду.
В Минобороны РФ отметили, что в нескольких сирийских провинциях за сутки российские инспекторы зафиксировали 25 фактов открытия огня, турецкие - восемь.