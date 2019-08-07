Закон о шпионских гаджетах вступил в силу

Закон стал менее строгим к владельцам гаджетов, предназначенных для «негласного получения информации». Сразу два закона опубликованы в Уголовном и Административном кодексах.

Поправки коснулись уголовной статьи 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», а также была дополнена статья 20.23 КоАП там, где сказано о нарушениях правил приобретения СТС для негласной «прослушки».

Одним из поводов для изменения закона стало возбуждение уголовного дела в отношении фермера из Курганской области Евгения Васильева. Он приобрел GPS-трекер для того, чтобы следить за коровой, и его привлекли. О фермере и его животном даже задали вопрос на пресс-конференции президента России, Путин пообещал разобраться в ситуации. Генеральная прокуратура начала проверять аналогичные случаи.

Правительство РФ внесло законопроект в Госдуму, его авторы ссылаются на правоприменительную практику, сообщает «Российская газета».

Поправки коснулись уголовной статьи 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Оказалось, что содержание термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» в законах не раскрывается, в связи с чем возникает правовая неопределенность. Термин был взят из постановления Конституционного суда 2011 года. В нем сказано, что к таким спецсредствам нельзя относить средства, которые по своим техническим характеристикам «рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем».

Про «шпионскую технику» в конце 2018 года о законах говорил Верховный суд. По его мнению, если человек покупает данные устройства для своей безопасности или для наблюдения за домашними животными, то его действия не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК.

И Генеральная прокуратура выступала против уголовного наказания за использование «шпионской техники», если в нем отсутствовал преступный умысел.

Под специальными техническими средствами, которые предназначены для негласного получения данных, понимаются системы, приборы, устройства комплексы, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств, которым приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя.