Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Закон о шпионских гаджетах вступил в силу

Александра Арсентьева
11:18 07.08.2019
Одним из поводов для изменения закона стало возбуждение уголовного дела в отношении фермера из Курганской области Евгения Васильева.
Закон о шпионских гаджетах вступил в силу
© Фото: imagebroker, Terry Whittaker, FLPA, Globallookpress

Закон стал менее строгим к владельцам гаджетов, предназначенных для «негласного получения информации». Сразу два закона опубликованы в Уголовном и Административном кодексах.

Поправки коснулись уголовной статьи 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», а также была дополнена статья 20.23 КоАП там, где сказано о нарушениях правил приобретения СТС для негласной «прослушки».

Одним из поводов для изменения закона стало возбуждение уголовного дела в отношении фермера из Курганской области Евгения Васильева. Он приобрел GPS-трекер для того, чтобы следить за коровой, и его привлекли. О фермере и его животном даже задали вопрос на пресс-конференции президента России, Путин пообещал разобраться в ситуации. Генеральная прокуратура начала проверять аналогичные случаи.

Правительство РФ внесло законопроект в Госдуму, его авторы ссылаются на правоприменительную практику, сообщает «Российская газета».

Поправки коснулись уголовной статьи 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Оказалось, что содержание термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» в законах не раскрывается, в связи с чем возникает правовая неопределенность. Термин был взят из постановления Конституционного суда 2011 года. В нем сказано, что к таким спецсредствам нельзя относить средства, которые по своим техническим характеристикам «рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем».

Про «шпионскую технику» в конце 2018 года о законах говорил Верховный суд. По его мнению, если человек покупает данные устройства для своей безопасности или для наблюдения за домашними животными, то его действия не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК.

И Генеральная прокуратура выступала против уголовного наказания за использование «шпионской техники», если в нем отсутствовал преступный умысел.

Под специальными техническими средствами, которые предназначены для негласного получения данных, понимаются системы, приборы, устройства комплексы, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств, которым приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата07.08.2019, 11:14
Опасный брод и рекорды: чего ждать от новых заездов «Танкового биатлона»
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата06.08.2019, 13:54
Роботы «Уран» доставлены в Ачинский район: кадры выгрузки с борта МО
Дата06.08.2019, 14:59
На Аляске нашли утонувшую 80 лет назад подлодку
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:35 В стране и мире
Видео
Появились видеокадры в места ДТП с автобусом в Долгопрудном
10:02 В стране и мире
Видео
В Ингушетии уничтожен бандит, планировавший теракт
09:44 Армия
Видео
Нет равных: российские экипажи показали лучшие результаты на «Военном ралли»
09:34 Армия
Видео
«Десантный взвод»: российские десантники не оставили соперникам шансов
07:57 В стране и мире
Видео
Опубликовано новое видео с места массовой драки на рынке в Москве
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны»: в ЦУМе вспоминают Вербер
На Украине заявили, что не могут выпускать самолеты без российских комплектующих
Видео
Жителю Камчатки грозит миллионный штраф за спасение лисенка
Экологическая бомба: взрыв нефтяного танкера Safer грозит крупнейшей катастрофой
Видео
В Ливии уничтожили еще один самолет Ил-76 с оружием
Видео
Убивший диспетчера из-за гибели семьи Виталий Калоев показал подросших детей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.