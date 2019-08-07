Названа предварительная причина аварии с автобусом в Долгопрудном

У водителя автобуса, сбившего на остановке в подмосковном Долгопрудном пешеходов, случился приступ эпилепсии.

Как пишет Mash, водитель маршрутного автобуса №368 почувствовал себя плохо из-за приступа эпилепсии, в результате чего допустил выезд транспортного средства на остановку общественного транспорта. Жертвами ДТП стали два пешехода, скончавшиеся на месте аварии.

О состоянии водителя после произошедшего пока не известно.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на Лихачевском проспекте около 10.00 мск.

В настоящее время место ДТП оцеплено полицией, работают медики и следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.