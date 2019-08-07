Названа предварительная причина аварии с автобусом в Долгопрудном
Стало известно, почему водителю автобуса в Долгопрудном стало плохо и он допустил наезд на пешеходов.
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У водителя автобуса, сбившего на остановке в подмосковном Долгопрудном пешеходов, случился приступ эпилепсии.
Как пишет Mash, водитель маршрутного автобуса №368 почувствовал себя плохо из-за приступа эпилепсии, в результате чего допустил выезд транспортного средства на остановку общественного транспорта. Жертвами ДТП стали два пешехода, скончавшиеся на месте аварии.
О состоянии водителя после произошедшего пока не известно.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел на Лихачевском проспекте около 10.00 мск.
В настоящее время место ДТП оцеплено полицией, работают медики и следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.