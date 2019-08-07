В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Долгопрудном

В результате ДТП в Долгопрудном, в ходе которого водитель автобуса совершил наезд на пешеходов, в больницу доставлены два человека. Это сам водитель автобуса и одна из пассажирок. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, состояние водителя оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время он находится на обследовании. У женщины диагностирована травма головы, она отправлена на КТ. Ее состояние стабильное и тоже средней тяжести.

Напомним, в подмосковном Долгопрудном водитель автобуса совершил наезд на двух пешеходов. Прохожие погибли на месте. По предварительной информации ГУ МВД по Московской области, водителю стало плохо за рулем.