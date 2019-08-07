Мединский подарил Тарантино сборник стихов Пастернака

Министр культуры РФ Владимир Мединский подарил приехавшему в Москву американскому режиссеру Квентину Тарантино копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах».

«Глава Минкультуры России подарил режиссеру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенной в 1913 году», - говорится на сайте Министерства культуры.

В ведомстве напомнили, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака. В 2004 году, когда режиссер приезжал в Москву, он побывал на могиле поэта в Переделкино.

Сегодня, 7 августа, Тарантино посетит московскую премьеру своего фильма «Однажды в Голливуде», которая ранее была показана на Каннском кинофестивале.

В российский прокат картина выйдет восьмого августа.

Вчера, шестого августа, глава Минкультуры Владимир Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль. Кинорежиссеру продемонстрировали царь-пушку, царь-колокол, колокольню Ивана Великого и Соборы, также ему рассказали историю памятников.