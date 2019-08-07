Россиянам больше не будут выдавать микрозаймы под залог жилья

Частным МФО запретили заключать договора потребительского займа с физлицами под залог жилья, доли в жилом помещении или права требования участника долевого правительства.

Как пишет «Российская газета», кредиты можно будет брать только под залог нежилых помещений. Таким образом, закон призван не допустить ситуаций, когда граждане РФ будут лишаться жилья в связи с незначительными по сравнению с его стоимостью микрокредитами.

Новый закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Отмечается, что требования не будут распространяться на МФО, учрежденные Российской Федерацией, а также ее регионами и муниципалитетами.

Инициаторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Совфеда Валентина Матвиенко. Запреты вводятся для предотвращения мошенничества с недвижимостью. Микрофинансовые организации, выдававшие займы под залог жилья, уже исключены из реестра Банка России, а также были лишены возможности вести легальную деятельность.