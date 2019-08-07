Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиянам больше не будут выдавать микрозаймы под залог жилья

Василиса Морозова
11:35 07.08.2019
В России запретили частным МФО заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилья.
Россиянам больше не будут выдавать микрозаймы под залог жилья
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Частным МФО запретили заключать договора потребительского займа с физлицами под залог жилья, доли в жилом помещении или права требования участника долевого правительства.

Как пишет «Российская газета», кредиты можно будет брать только под залог нежилых помещений. Таким образом, закон призван не допустить ситуаций, когда граждане РФ будут лишаться жилья в связи с незначительными по сравнению с его стоимостью микрокредитами.

Новый закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Отмечается, что требования не будут распространяться на МФО, учрежденные Российской Федерацией, а также ее регионами и муниципалитетами.

Инициаторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Совфеда Валентина Матвиенко. Запреты вводятся для предотвращения мошенничества с недвижимостью. Микрофинансовые организации, выдававшие займы под залог жилья, уже исключены из реестра Банка России, а также были лишены возможности вести легальную деятельность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата07.08.2019, 11:14
Опасный брод и рекорды: чего ждать от новых заездов «Танкового биатлона»
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата06.08.2019, 13:54
Роботы «Уран» доставлены в Ачинский район: кадры выгрузки с борта МО
Дата06.08.2019, 14:59
На Аляске нашли утонувшую 80 лет назад подлодку
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:35 В стране и мире
Видео
Появились видеокадры в места ДТП с автобусом в Долгопрудном
10:02 В стране и мире
Видео
В Ингушетии уничтожен бандит, планировавший теракт
09:44 Армия
Видео
Нет равных: российские экипажи показали лучшие результаты на «Военном ралли»
09:34 Армия
Видео
«Десантный взвод»: российские десантники не оставили соперникам шансов
07:57 В стране и мире
Видео
Опубликовано новое видео с места массовой драки на рынке в Москве
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны»: в ЦУМе вспоминают Вербер
На Украине заявили, что не могут выпускать самолеты без российских комплектующих
Видео
Жителю Камчатки грозит миллионный штраф за спасение лисенка
Экологическая бомба: взрыв нефтяного танкера Safer грозит крупнейшей катастрофой
Видео
В Ливии уничтожили еще один самолет Ил-76 с оружием
Видео
Убивший диспетчера из-за гибели семьи Виталий Калоев показал подросших детей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.