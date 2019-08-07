Появились видеокадры в места ДТП с автобусом в Долгопрудном

Первые кадры с места трагедии в подмосковном Долгопрудном появились в Сети. Напомним, около часа назад водитель автобуса там совершил наезд на двух прохожих. От полученных травм пешеходы скончались на месте.

Сейчас место происшествия оцеплено полицией. На место прибыли сотрудники скорой помощи.

Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, по предварительной информации водителю стало плохо за рулем. О его состоянии пока не сообщается.