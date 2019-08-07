СМИ: Вашингтон направил авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море

«Мы просто думаем, что люди должны следовать международному праву, и наше присутствие позволяет нам обеспечивать безопасность и стабильность на заднем плане для этих обсуждений», - пояснил он.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.