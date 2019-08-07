СМИ: Вашингтон направил авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море
Группа прошла через спорную акваторию по пути в столицу Филиппин Манилу.
© Фото: ussronaldreagan, Facebook
США направили авианосец Ronald Reagan в акваторию Южно-Китайского моря.
На борту авианосца находятся филиппинские военные, пишет агентство Associated Press.
Контр-адмирал Карл Томас отмечает, что американское военное присутствие помогает обеспечить безопасность и стабильность. Это способствует дипломатическим переговорам между конкурирующими странами-претендентами.
«Мы просто думаем, что люди должны следовать международному праву, и наше присутствие позволяет нам обеспечивать безопасность и стабильность на заднем плане для этих обсуждений», - пояснил он.
Напомним, что вокруг Парасельских островов и архипелага Спратли ведутся территориальные споры. Права на них оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.