В Долгопрудном автобус насмерть сбил двух пешеходов

В подмосковном Долгопрудном водитель автобуса наехал на двух пешеходов. Прохожие погибли на месте. Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, по предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.

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«Сегодня около 10.00 в Долгопрудном в Московской области водитель автобуса наехал на двух пешеходов, в результате полученных травм они погибли на месте», - сообщили в ведомстве.

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В настоящее время на месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.