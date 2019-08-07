В МВД сообщили о двух погибших в ДТП с автобусом в Долгопрудном

Два человека скончались в результате наезда рейсового автобуса на остановку на Лихачевском проспекте в подмосковном Долгопрудном. Об этом «Звезде» рассказал дежурный управления ИИОС ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Около 10.00 г.о. Мытищи, город Долгопрудный на Лихачевском проспекте рейсовый автобус совершил наезд на пешеходов, из-за чего два человека скончались», - отметили в полиции.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ДТС и ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.

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По предварительным данным, водителю пассажирского автобуса стало плохо за рулем, поэтому он выехал на остановку, где сбил пешеходов.