Британский телеведущий предложил умереть всем полным людям

Журналист и телеведущий из Великобритании, 73-летний Майкл Буэрк, в своей колонке в журнале Radio Times обнародовал радикальный способ борьбы с избыточным весом. По мнению Буэрка, людей, страдающих ожирением, не нужно лечить. Они должны просто умереть, сообщает Metro.

«Оставьте их в покое. Они не больные. Они просто слабые. Если эти толстяки умрут на десять лет раньше других, считайте это их самоотверженной жертвой в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселением планеты и климатическими изменениями», - пишет Буэрк.

По мнению журналиста, вовсе не обязательно делать долголетие основной целью. Ведь попытки врачей сделать так, чтобы полные люди смогли дожить до 80-90 лет, обходятся государству в круглую сумму - 6,1 миллиардов фунтов стерлингов в год. Так почему бы не позволить, считает Буэрк, чтобы у полных просто произошел инфаркт в 52 года?

По данным британских властей, почти каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет страдают от ожирения.