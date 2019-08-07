Кадры с места смертельного ДТП с автобусом в Долгопрудном

Опубликованы кадры с места аварии, где водитель автобуса насмерть задавил двух пешеходов на остановке в подмосковном Долгопрудном.

ДТП произошло около 10.00. Автобус №368 въехал на остановку «Общежитие», где сбил двух пешеходов.

© dolgoprudnyofficial, ВКонтакте

«На остановке "общежитие", в городе Долгопрудном, автобус 368 "Домтрансавто" влетел в остановку, двое погибших», - говорится в сообщении в паблике в «ВКонтакте».

По данным пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью, водителю стало плохо за рулем. В результате полученных травм пешеходы погибли на месте, уточнили в полиции.

© dolgoprudnyofficial, ВКонтакте

В настоящее время на месте работают следователи, устанавливающие все обстоятельства случившегося.