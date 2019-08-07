Около 100 населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока задымлены из-за пожаров

В 93 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока сохраняется задымление от лесных пожаров.

«По данным ФБУ "Авиалесоохрана", продолжают действовать 453 очага природных пожаров, из которых 28 локализованы», - сказали в МЧС России.

Наиболее сложная обстановка складывается в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области, именно там в 93 населенных пунктах наблюдаются задымления, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

За сутки воздушные суда МЧС на очаги возгораний сбросили 929 тонн воды. В Красноярский край из Томской области направлена группировка на тушение в 5-километровой зоне населенных пунктов.

Применение авиации позволило сократить площадь лесных пожаров, за последние сутки удалось ликвидировать 50 возгораний.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Приангарье, Бурятии, Красноярском крае и Якутии. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручения губернаторам взять ситуацию под личный контроль. В генпрокуратуре РФ заявили, что в Иркутской области пожарами могли прикрывать незаконные вырубки леса. В регионах, в которых пожары действуют с наибольшей силой, были организованы проверочные мероприятия.