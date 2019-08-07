Автобус с российскими туристами попал в ДТП под Аланьей

Неподалеку от турецкой Аланьи автобус с российскими туристами попал в аварию, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом рассказал представитель генконсульства в Анталье.

ДТП произошло 6 августа. Туристы ехали в каньон Сападере в сафари-тур, но водитель не справился с управлением, поэтому транспортное средство опрокинулось. Как пишет РИА Новости, пострадавших госпитализировали. Отмечается, что у них не тяжелые травмы.

В настоящее время диппредставительство находится на связи с властями Турции. Обстоятельства инцидента выясняются.