Пропавшие в Приамурье девочки найдены живыми

Поиски пропавших несовершеннолетних детей в Приамурье увенчались успехом. Девочки обнаружены в городе Благовещенске. Об этом сообщили в СУ СК по Амурской области.

«Пропавшие накануне в городе Свободном девочки 9 и 13 лет обнаружены 7 августа 2019 года в городе Благовещенске. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что дети ушли из дома, расположенного по улице Серышева, 6 августа. После этого их местонахождение было неизвестным. Следственные органы по факту пропажи несовершеннолетних возбудили уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины, побудившие детей к уходу из дома.