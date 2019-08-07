ДНР: армия Украины начала подготовку к активным боевым действиям

Вооруженные силы Украины готовятся к активным боевым действиям против Донецкой народной республики (ДНР).

Так, под Мариуполем украинские войска уже приведены в высшую степень боеготовности, передает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Сообщается о выходе на огневые позиции 152 и 122-миллиметровых артиллерийских установок в районах, подконтрольных киевским силовикам, отмечается активизация работы беспилотных летательных аппаратов.

По данным разведки ДНР, на передовые позиции выдвинулись подразделения 35-й и 36-й бригад морской пехоты и развернулись в боевые порядки. Кроме того, полк «Азов» (организация запрещена в РФ) поднят в Мариуполе по тревоге вместе с оставшимися подразделениями 56-й мотопехотной бригады.

Напомним, 17 июля в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Она договорилась о бессрочном прекращения огня с 21 июля, доступе представителей ОБСЕ на всю территорию Украины и скорейшем обмене пленными.

Несмотря на достигнутые договоренности, украинские силовики продолжают обстреливать территорию ДНР. Так, вечером 6 августа ВСУ открыли огонь из АГС и крупнокалиберных пулеметов в направлении населенного пункта Верхнеторецкое. В результате обстрела осколочные ранения получил военнослужащий Народной милиции ДНР.