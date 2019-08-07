Путин пообещал восстановить пострадавшую от паводка Иркутскую область

Восстановительные работы в Иркутской области после наводнения могут выйти из графика по объективным причинам, но, тем не менее, достроено будет все, что запланировано. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с членами семей, пострадавших от стихийного бедствия.

Он напомнил, что за первой волной наводнения в регион пришла новая стихия - и это сместило график работ.

«Выстраиваются графики строительных работ. Стараются по максимуму все сделать», - заверил он.

«В любом случае, все будет достроено», - пообещал Владимир Путин.

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Встреча с пострадавшими от паводка россиянами прошла в сочинском оздоровительном комплексе «Дагомыс», где отдыхают семьи из пострадавших регионов.

Президент подошел и к детям, которые в этот момент занимали с аниматорами. Он пообщался с мальчиком Матвеем, с которым познакомился еще в ходе поездки в Тулун. Ребенок рассказал Путину, что сделал для него подарок - керамического тигренка.

Также 6 августа глава государства побывал в образовательном центре «Сириус» на семинаре для учеников спортивных школ и тренеров юношеских хоккейных команд.