Путин пообещал восстановить пострадавшую от паводка Иркутскую область
Восстановительные работы в Иркутской области после наводнения могут выйти из графика по объективным причинам, но, тем не менее, достроено будет все, что запланировано. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с членами семей, пострадавших от стихийного бедствия.
Он напомнил, что за первой волной наводнения в регион пришла новая стихия - и это сместило график работ.
«Выстраиваются графики строительных работ. Стараются по максимуму все сделать», - заверил он.
«В любом случае, все будет достроено», - пообещал Владимир Путин.
Встреча с пострадавшими от паводка россиянами прошла в сочинском оздоровительном комплексе «Дагомыс», где отдыхают семьи из пострадавших регионов.
Президент подошел и к детям, которые в этот момент занимали с аниматорами. Он пообщался с мальчиком Матвеем, с которым познакомился еще в ходе поездки в Тулун. Ребенок рассказал Путину, что сделал для него подарок - керамического тигренка.
Также 6 августа глава государства побывал в образовательном центре «Сириус» на семинаре для учеников спортивных школ и тренеров юношеских хоккейных команд.