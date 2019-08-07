Три человека погибли во время шторма в Сочи

В Сочи три человека утонули в море во время шторма. Жизни еще порядка 20 человек удалось спасти.

Отдыхающие решили искупаться во время шторма в пять баллов на «диких» пляжах и погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя управления курортов и туризма администрации города Сергея Домората.

Отмечается, что ранее было распространено сообщение о непогоде и шторме на море, в котором предупредили туристов и местных жителей о возможных ЧП.

Напомним, что накануне в Сочи пронесся огромный смерч. Высота вихря составляла десятки метров.