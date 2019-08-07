«Нам будет тебя бесконечно не хватать»: Водянова о смерти Аллы Вербер

Неожиданная трагическая новость о кончине фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер стала настоящим шоком не только для ее родных и близких. Звезды шоу-бизнеса до сих пор не могут поверить, что ее больше нет и выражают соболезнования в социальных сетях.

Известная российская модель Наталья Водянова также вместе со всеми скорбит о смерти легендарной бизнесвумен. У себя в Instagram она написала, что Вербер была «истоком, откуда брала свое течение мода в России».

«Представить индустрию без нее невозможно...нам будет тебя бесконечно не хватать, Аллочка. Отзывчивая, яркая, душевная, целеустремленная...ты всегда останешься примером в жизни и светлой памятью в наших сердца», - поделилась Водянова.

Телеведущая Ксения Собчак пообщалась с близкими бизнесвумен и узнала, что здоровье у нее в последнее время стало сдавать. По словам журналистки, Вербер дважды болела воспалением легких за минувший год, однако об этом никто не знал.

Фэшн-директору ЦУМа стало плохо 5 августа в Италии в курортном местечке Форт-Дей-Марми. В тот же день Вербер госпитализировали. Врачи боролись за ее жизнь почти сутки, однако не смогли ее спасти. На следующий день, 6 августа, она скончалась.