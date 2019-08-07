На Украине нашли замену дизельному топливу из России

На Украине планируют заменить дизельное топливо из России после введения спецпошлин на ввоз российских товаров поставками из Белоруссии и стран Евросоюза.

Так, Мозырский нефтеперерабатывающий завод Белоруссии в августе и сентябре увеличит поставки на Украину на 25 процентов.

«Если раньше это были где-то 180 тысяч тонн в месяц, то сейчас будут 250-260 тысяч тонн в месяц», - приводит РИА Новости слова представителя президента Украины в кабинете министров Андрея Геруса.

Кроме того, он подчеркнул, поставки топлива увеличатся, в том числе, из Литвы.

Напомним, что с 1 августа правительство Украины ввело спецпошлины на большинство российских товаров, среди которых - дизельное топливо.