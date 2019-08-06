Генпрокуратура ДНР определила круг подозреваемых в деле о гибели Стенина

Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики ДНР определила предварительный круг подозреваемых по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина летом 2014 года в Донбассе. Об этом сообщил начальник отдела Генпрокуратуры ДНР по взаимодействию со СМИ Владислав Седнев.

«Нами определен предварительный круг подозреваемых. В интересах следствия имена и информация о них закрыта. Назвать виновных можно будет после завершения работы по делу», - заявил Седнев РИА Новости.

Он также добавил, что предварительно гибель фотокорреспондента РИА Новости квалифицируется как умышленное убийство. В дальнейшем следствие должно определить, будет ли квалифицировано преступление как теракт или нарушение правил и обычаев ведения войны.

Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб в возрасте 33 лет 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, когда попал под обстрел украинских силовиков. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Указом президента РФ в 2014 году Андрей Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.